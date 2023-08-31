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Общество

Более 6000 проектов поддерживает Президентский фонд культурных инициатив по всей России

Более шести тысяч проектов грантополучателей Президентского фонда культурных инициатив реализуется по всей России. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«На текущий момент по всей стране, во всех 89 регионах без исключения реализуется более шести тысяч проектов», – отметил гость студии.

Роман Карманов подчеркнул, что это колоссальное количество информационных поводов для российских СМИ. «Люди, конечно, должны об этом знать, и это обязательно нужно подсвечивать», – сказал он и добавил, что информацию о проектах можно также узнать на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

«Я мечтаю об отдельном телеканале, радиостанции, которые будут рассказывать непрерывно о том, что происходит. Это действительно огромная палитра событий по всей стране, о которых кто-то может не знать. Об этом надо рассказывать, поскольку бывают колоссальные события», – резюмировал генеральный директор фонда.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

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Более 6000 проектов поддерживает Президентский фонд культурных инициатив по всей России


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