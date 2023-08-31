Более 6000 проектов поддерживает Президентский фонд культурных инициатив по всей России

20:01, 31 августа 2023, ПАИ

Более шести тысяч проектов грантополучателей Президентского фонда культурных инициатив реализуется по всей России. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«На текущий момент по всей стране, во всех 89 регионах без исключения реализуется более шести тысяч проектов», – отметил гость студии.

Роман Карманов подчеркнул, что это колоссальное количество информационных поводов для российских СМИ. «Люди, конечно, должны об этом знать, и это обязательно нужно подсвечивать», – сказал он и добавил, что информацию о проектах можно также узнать на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

«Я мечтаю об отдельном телеканале, радиостанции, которые будут рассказывать непрерывно о том, что происходит. Это действительно огромная палитра событий по всей стране, о которых кто-то может не знать. Об этом надо рассказывать, поскольку бывают колоссальные события», – резюмировал генеральный директор фонда.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.