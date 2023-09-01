Роман Карманов рассказал, каких проектов не хватает на Всероссийском грантовом конкурсе

13:45, 01 сентября 2023, ПАИ

О том, каких проектов не хватает на грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, рассказал генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я обычно стараюсь не расставлять никакие приоритеты, потому что если я скажу, что детских проектов не хватает, то на следующий конкурс будет заявлено огромное количество таких проектов. Люди посчитают, что нам это остро необходимо», – сказал гость студии.

Роман Карманов отметил, что при этом нужны проекты и детские, и связанные с модой, современной музыкой, дизайном, в том числе промышленным, а также гастрономические проекты.

«Мы поддерживаем креативную индустрию и те проекты, в которых есть недостаток», – подчеркнул гендиректор фонда.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.