Роман Карманов рассказал, каких проектов не хватает на Всероссийском грантовом конкурсе
О том, каких проектов не хватает на грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, рассказал генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Я обычно стараюсь не расставлять никакие приоритеты, потому что если я скажу, что детских проектов не хватает, то на следующий конкурс будет заявлено огромное количество таких проектов. Люди посчитают, что нам это остро необходимо», – сказал гость студии.
Роман Карманов отметил, что при этом нужны проекты и детские, и связанные с модой, современной музыкой, дизайном, в том числе промышленным, а также гастрономические проекты.
«Мы поддерживаем креативную индустрию и те проекты, в которых есть недостаток», – подчеркнул гендиректор фонда.
Ранее сообщалось, что около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.
Более 100 первоклассников сели за парты инженерно-экономического лицея в Великих Луках
Невысокую активность псковичей в прохождении диспансеризации констатировала Марина Гаращенко