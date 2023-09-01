Цели создания пожарных классов назвал псковский губернатор

16:36, 31 августа 2023, ПАИ

Цели и задачи создания пожарных классов на базе гимназии № 29 в Пскове назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода сегодня, 31 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Отвечая на вопрос журналистов, Михаил Ведерников отметил, что кадетские классы созданы по предложению ГУ МЧС России по Псковской области.

«Мы с удовольствием инициативу поддержали. Теперь в новой гимназии будет два таких новых класса, где ребята будут получать компетенции, как себя вести в сложных, чрезвычайных ситуациях, прежде всего для того, чтобы иметь возможность сохранить свою жизнь и здоровье и при необходимости прийти на помощь тем, кто будет в этом нуждаться. Может быть, не все станут пожарными и спасателями, но этот опыт пригодится абсолютно точно всем», – подчеркнул губернатор.