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Общество

Отличных оценок и настроения пожелал школьникам и студентам Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с Днём знаний школьников, студентов, учителей, преподавателей и родителей. 

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«1 сентября начинается новый учебный год, который обязательно будет наполнен яркими событиями и упорной учёбой, успехами и трудностями, весельем и заботами, интересными знакомствами и радостью общения с друзьями», - отметил Александр Котов.

По его словам, школа – это своеобразная модель общества, и то, как человек проявляет себя в годы учёбы, во многом определяет его дальнейшую судьбу. «Учителя и педагоги дают обширные знания по предметам, учат навыкам и решению задач, но каждый день сама жизнь ставит перед каждым из нас множество сложных и важных вопросов, ответы на которые нужно находить самостоятельно», - подчеркнул Александр Котов.

«Дорогие школьники и студенты! Уверен, вас ждёт очень интересный путь познания. Будьте любознательны, усердны, активны, трудитесь, не бойтесь высказывать собственное мнение, при этом уважая другие точки зрения, верьте в себя, цените родителей, наставников и друзей, любите свою Родину! Желаю успехов в учёбе, отличных оценок и такого же настроения!» - заключил Александр Котов.

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