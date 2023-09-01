Борис Елкин вручил погоны курсантам Псковского филиала университета ФСИН

13:26, 01 сентября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин принял участие в торжественном мероприятии на строевом плацу Псковского филиала Университета ФСИН России, посвящённом 1 Сентября. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

«Во всех учебных заведениях Пскова сегодня проходят торжественные линейки в честь Дня знаний и начала нового учебного года. На строевом плацу Псковского филиала Университета ФСИН России приветствовал курсантов-первокурсников. Они успешно прошли все вступительные испытания, а сегодня – получили свои первые погоны», – отметил Борис Елкин.



Фото: Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Фото: телеграм-канал Бориса Елкина









Глава города также поздравил курсантов с этим событием и пожелал плодотворной учёбы, а педагогам и наставникам – удачи и терпения в подготовке профессионалов уголовно-исполнительной системы.