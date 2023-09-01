Более 100 первоклассников сели за парты инженерно-экономического лицея в Великих Луках

14:43, 01 сентября 2023, ПАИ

124 первоклассника сели за парты в инженерно-экономическом лицее в Великих Луках сегодня, 1 сентября, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

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«Сегодня стране нужны квалифицированные кадры. Наша задача – стать профессиональными инженерами, медиками, педагогами. У вас есть всё для того, чтобы стать хорошими гражданами своей страны. Желаю вам успешной учёбы, замечательных друзей, отличного настроения», – сказала на линейке в инженерно-экономическом лицее директор учреждения Юлия Ярышкина.

Отметим, строительство инженерно-экономического лицея в Великих Луках осуществлено в рамках национального проекта «Образование». Первые ученики сели за парты в сентябре прошлого года. На данный момент в лицее обучаются 923 ребёнка.

Всего в Великих Луках около 11 500 школьников. Из них – 1 200 первоклассников и почти 500 одиннадцатиклассников.