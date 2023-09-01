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Общество

Демонтажные работы завершил подрядчик на очистных сооружениях в Порхове

Очистные сооружения канализации на улице Песочной в Порхове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Порховский район, сегодня, 1 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На объекте подрядная организация осуществляет земляные работы – идёт строительство площадок, на которых в дальнейшем разместятся производственно-технологические объекты. Уже выполнены демонтажные работы, ведётся ремонт вспомогательных производственных помещений канализационно-очистных сооружений, уплотнение основания котлована, устройство монолитных бетонных оснований. Выполнен выпуск технологической канализации протяжённостью 250 метров.

Кроме того, сейчас идут работы по корректировке проектно-сметной документации, впоследствии её направят на госэкспертизу Псковской области для осуществления экспертного сопровождения. Подрядчик заверил, что все вопросы решаются в рабочем режиме.

Михаил Ведерников подчеркнул, что проект приоритетный: его эффект заметно скажется на комфорте жителей и экологической составляющей района. «Постарайтесь, чтобы всё было в графике. Проекты сложные, весомые по деньгам. Если мы хоть немного будем выбиваться из сроков, нам могут обрезать финансирование, и мы рискуем минимум на год попасть в стоп-лист программы Минсельхоза», – отметил глава региона.

Реконструкция очистных сооружений осуществляется в текущем году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Срок завершения работ по контракту – до 30 июня 2024 года. Ранее эксперты подтвердили ошибки проекта очистных сооружений в Порхове – в документации оказались не учтены требования по установке отдельного воздухообмена для разных производственных помещений.

Напомним, сегодня губернатор Псковской области находится с рабочим выездом в Порховском районе. Михаил Ведерников осмотрел участок автомобильной дороги Нестрино – Остров в Порховском районе, посетил мемориальный комплекс в деревне Красухе и оценил капитальный ремонт в Порховской школе-интернате.

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