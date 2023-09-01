Изборский музей меняет часы работы

16:22, 01 сентября 2023, ПАИ

С 1 сентября Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» переходит на новый режим работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода выставочный зал музея и кассы в Изборской крепости по будням и в воскресенье будут работать с 10:00 до 18:00, а по субботам – с 09:00 до 18:00.

Кроме того, с 1 сентября во всех четырёх музейных экспозициях и в выставочном зале понедельник станет выходным днём. Аналогичные изменения коснутся и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово.

«Теперь начало недели – лучший день для прогулок по Изборску и обзорных экскурсий, в ходе которых гости смогут посетить Труворово городище, Словенские ключи и Изборскую крепость, – отметили в музее. – Также по понедельникам все желающие смогут присоединиться к экскурсиям по Изборской крепости в составе сборной группы, проходить они будут в 11:00, 14:00 и в 16:00».