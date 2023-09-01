Почти полтысячи школьников побывали на специальной программе в Пушкинском заповеднике

16:58, 01 сентября 2023, ПАИ

1 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провели большую культурно-просветительную программу для школьников – «День знаний с А. С. Пушкиным». Её участниками стали 444 школьника – учащиеся Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина и санаторной школы-интерната. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Встречи, занятия и экскурсии прошли по параллелям. Так, ученики 10-х и 11-х классов посетили мемориальные усадьбы «Михайловское» и «Тригорское». Воспитанников 8-х и 9-х классов музей пригласил на культурно-просветительную программу, посвящённую 120-летию С. С. Гейченко с просмотром фильма «В разны годы». Для семиклассников музейщики организовали экскурсии по выставкам «Первое впечатление», «Дорога к Пушкину» и «А у нас в Михайловском. К 120-летию С. С. Гейченко». Шестиклассников познакомили с другой экспозицией – «Историческое село Велье в изобразительном искусстве XX–XXI веков», также в рамках программы, посвящённой 655-летию этого старинного купеческого села, детям показали фильм об этой жемчужине Пушкиногорья.

А для учеников начальных классов поселковой санаторной школы-интерната организовали экскурсию в «Пушкинскую деревню» и на водяную мельницу в Бугрово.