Участки Октябрьского и Рижского проспектов ограничат для движения транспорта в Пскове

17:47, 01 сентября 2023, ПАИ

Участки Октябрьского и Рижского проспектов временно закроют для движения транспорта в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, с 5 по 10 сентября на участке Октябрьского проспекта от улицы Гражданской до Гагарина подрядная организация выполнит работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. С 11 по 23 сентября на этом участке дороги будут укладывать асфальт.

С 10 по 14 сентября подрядчик выполнит работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на участке Октябрьского проспекта от улицы Гагарина до Вокзальной. К выполнению работ по укладке асфальта на этом участке автомобильной дороги приступят с 14 по 30 сентября.

2 сентября с 14:30 до 19:00 в связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение по одной полосе проезжей части Рижского проспекта в районе пересечения с улицей Рокоссовского при движении от улицы Балтийской в сторону Печорской.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.