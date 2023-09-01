Новый учебный год начался в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области

18:32, 01 сентября 2023, ПАИ

Торжественные линейки и классные часы, приуроченные к началу нового учебного года, прошли в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

В этом году за школьные парты село более 110 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, не имеющих среднего образования. Праздничные мероприятия прошли также для учащихся профессиональных училищ, которых в этом году насчитывается около 130 человек.

Началу нового учебного года предшествовала серьёзная подготовка. Так, комиссия регионального комитета по образованию и сотрудников УФСИН провела проверку готовности общеобразовательных школ и профессиональных училищ ФСИН России к реализации образовательных программ в соответствии с государственными стандартами.

Всего в учреждениях регионального пенитенциарного ведомства функционируют четыре вечерние общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта.

В пресс-службе добавили, что возможность получения образования в местах лишения свободы – это одно из средств социальной реабилитации и ресоциализации лиц, преступивших черту закона. Осуждённые не только приобретают новые знания и навыки, которые в дальнейшем помогут им успешно адаптироваться к жизни, но и получают шанс после освобождения найти работу в востребованных на рынке труда сферах.