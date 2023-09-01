Первокурсники ПсковГУ стали участниками стратегической сессии
Встреча ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной с первокурсниками-медалистами и выпускниками колледжа, имеющими дипломы с отличием, состоялась в актовом зале университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Руководитель университета представила студентам команду вуза – проректоров, директоров институтов и колледжа.
Встреча прошла в формате стратегической сессии. Разделившись на команды, первокурсники вместе с проректорами, директорами институтов ПсковГУ и кураторами групп обсудили перспективы развития вуза в сфере образования, науки, молодёжной политики и спорта.
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