Первокурсники ПсковГУ стали участниками стратегической сессии

19:24, 01 сентября 2023, ПАИ

Встреча ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной с первокурсниками-медалистами и выпускниками колледжа, имеющими дипломы с отличием, состоялась в актовом зале университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Руководитель университета представила студентам команду вуза – проректоров, директоров институтов и колледжа.

Встреча прошла в формате стратегической сессии. Разделившись на команды, первокурсники вместе с проректорами, директорами институтов ПсковГУ и кураторами групп обсудили перспективы развития вуза в сфере образования, науки, молодёжной политики и спорта.