Более 50 млн импортных цветов поступило в Псковскую область к 1 сентября

20:12, 01 сентября 2023, ПАИ

50,8 млн импортных цветов поступило в Псковскую область в августе этого года, 25,5 млн цветов – в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Объём ввезённых на территорию данных регионов цветов за аналогичный период 2022 года составил всего 33 млн штук, что в 2,5 раза меньше показателей этого года.

Всего государственные инспекторы управления Россельхознадзора проконтролировали 814 партий срезанных цветов в количестве 119,8 млн штук происхождением из 23 стран мира, среди которых Нидерланды, Эквадор, Колумбия, Кения, Израиль, Эфиопия, ЮАР, Италия и Коста-Рика. Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены по адресам получателей.