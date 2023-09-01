Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли почти на 5% за восемь месяцев

20:52, 01 сентября 2023, ПАИ

В январе – августе этого года на Октябрьской железной дороге было перевезено 111,8 млн пассажиров, что на 4,9 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них 97,9 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+4,3 %), 13,9 млн – пассажиры дальнего следования (+8,8 %). Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Пассажирооборот по итогам восьми месяцев вырос на 7,7 % и составил 14,1 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – 3,8 млрд пассажиро-километров (+5 %), в дальнем следовании – 10,3 млрд пассажиро-километров (+8,8 %).

В августе этого года по Октябрьской железной дороге перевезено 16,4 млн пассажиров, что на 3,7 % выше уровня августа предыдущего года. Из них в пригородном сообщении – 14,1 млн пассажиров (+3,2 %), в дальнем следовании – 2,3 млн пассажиров (+6,6 %).

Пассажирооборот в августе составил 2,4 млрд пассажиро-километров, что на 5,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 589 млн пассажиро-километров (+3,4 %), в дальнем следовании – 1,8 млрд пассажиро-километров (+6,2 %).