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Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли почти на 5% за восемь месяцев

В январе – августе этого года на Октябрьской железной дороге было перевезено 111,8 млн пассажиров, что на 4,9 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них 97,9 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+4,3 %), 13,9 млн – пассажиры дальнего следования (+8,8 %). Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Пассажирооборот по итогам восьми месяцев вырос на 7,7 % и составил 14,1 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – 3,8 млрд пассажиро-километров (+5 %), в дальнем следовании – 10,3 млрд пассажиро-километров (+8,8 %).

В августе этого года по Октябрьской железной дороге перевезено 16,4 млн пассажиров, что на 3,7 % выше уровня августа предыдущего года. Из них в пригородном сообщении – 14,1 млн пассажиров (+3,2 %), в дальнем следовании – 2,3 млн пассажиров (+6,6 %).

Пассажирооборот в августе составил 2,4 млрд пассажиро-километров, что на 5,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 589 млн пассажиро-километров (+3,4 %), в дальнем следовании – 1,8 млрд пассажиро-километров (+6,2 %).

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