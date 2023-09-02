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Общество

Патрульно-постовой службе полиции исполнилось 100 лет

Свой праздник сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 2 сентября, сообщает calend.ru.

В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкцию постовому милиционеру. Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности её работников.

К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. К этому времени была введена единая форма одежды для сотрудников ППС и установлен отличительный знак — белый металлический щит с названием участка и постовым номером.

Подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования. Более того, руководство страны определяло охрану общественного спокойствия как одну из главных обязанностей милиции.

В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению деятельности советской милиции», которым определялись её основные задачи, роль и место в общей системе государственного управления. Значительная его часть посвящалась организации ППС. Год спустя вступил в действие ещё один важный документ — устав патрульно-постовой службы.

В 2002 году приказом министра МВД РФ 2 сентября было утверждено Днём образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации.

К настоящему времени более пяти тысяч сотрудников ППС награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при несении службы по охране правопорядка.

На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Её сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны.

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