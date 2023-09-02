Дни деревни отметили в Стремутке и Похвальщине Псковского района

21:15, 02 сентября 2023, ПАИ

Жители Стремутки и Похвальщины Ядровской волости отметили Дни деревни на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



















С приветственным словом выступила глава района Наталья Федорова. Председатель Псковского районного собрания Владимир Яников вручил самым активным жителям благодарственные письма.

«В тёплой и по-домашнему уютной атмосфере жители деревни от мала до велика собрались в ореховый спас отметить этот знаменательный день! Праздничную программу организовали артисты из Соловьевского и Неёловского дома культуры. В деревне Похвальщина к выступлениям присоединись войны срочной службы 104-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого полка «Академия солдата», сразив всех своими сильными голосами и душевными песнями», – рассказали в администрации.