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Общество

Дни деревни отметили в Стремутке и Похвальщине Псковского района

Жители Стремутки и Похвальщины Ядровской волости отметили Дни деревни на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района
  • Дни деревни в Стремутке и Похвальщине Псковского района
    Фото: Администрация Псковского района

С приветственным словом выступила глава района Наталья Федорова. Председатель Псковского районного собрания Владимир Яников вручил самым активным жителям благодарственные письма.

«В тёплой и по-домашнему уютной атмосфере жители деревни от мала до велика собрались в ореховый спас отметить этот знаменательный день! Праздничную программу организовали артисты из Соловьевского и Неёловского дома культуры. В деревне Похвальщина к выступлениям присоединись войны срочной службы 104-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого полка «Академия солдата», сразив всех своими сильными голосами и душевными песнями», – рассказали в администрации.

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