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Общество

Воинское захоронение благоустроили в Себежском районе

Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на сельский клуб деревни Сутоки.

  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района
    Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»

«Так сейчас выглядит обновлённое воинское захоронение в деревне Байкино», – говорится в сообщении.

Глава администрации Идрицы Михаил Андреев отметил, что захоронение благоустроили с помощью совместного финансирования региона и городского поселения. Работы провело АО «Идрицкое ДЭА» в июле-августе 2023 года.

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