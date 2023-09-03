Воинское захоронение благоустроили в Себежском районе

11:01, 03 сентября 2023, ПАИ

Воинское захоронение благоустроили в дерене Байкино Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на сельский клуб деревни Сутоки.



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Группа «Красный сельский клуб д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»















«Так сейчас выглядит обновлённое воинское захоронение в деревне Байкино», – говорится в сообщении.

Глава администрации Идрицы Михаил Андреев отметил, что захоронение благоустроили с помощью совместного финансирования региона и городского поселения. Работы провело АО «Идрицкое ДЭА» в июле-августе 2023 года.