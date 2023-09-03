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Подведены итоги шахматного онлайн-турнира на псковском киберфестивале

Подведены итоги шахматного онлайн-турнира, последний день которого прошёл на псковском киберфестивале «IТочка роста цифровой молодёжи» 2 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Отметим, что турнир проходил в течение трёх дней. Каждый матч состоял из двух партий в рапид и двух партий в блиц. Первые два дня определили четырёх участников суперфинала.

Первое место завоевал Иван Дмитриев. Серебряным призёром турнира был признан Святослав Самсонов. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Герасимов. Четвёртым стал шахматист из Пыталово Кирилл Байбарадский. 

Фоторепортаж с киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи» в Пскове можно посмотреть здесь.

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