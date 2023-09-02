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Около 300 человек приняли участие в псковском киберфестивале

Около 300 человек приняли участие в киберфестивале «IТочка роста цифровой молодёжи», который проходит в Пскове в СРТ «Простории». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура.

Фото ПАИ

На фестиваль собрались участники из Пскова, Великого Новгорода и Великих Лук.

«Больше всего людей собрал косплей, – отметил Давид Мошура. – Также довольно большая активность была в футбольном секторе. Это всё то, что связано с игрой FIFA и панна-футболом».

«Если сравнивать с прошлыми фестивалями, то атмосфера стала менее масштабной, – посетовал зампредседателя Федерации компьютерного спорта Псковской области. – Раньше она была гораздо мощнее, потому что это была редкость. Сейчас это уже более привычно для ребят. Но всё равно здесь классно, потому что создаётся атмосфера киберспортивного праздника. К тому же здесь много и других активностей, например, научный уголок».  

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