Сотни свечей в память о жертвах Беслана зажгли в Пскове
Памятная акция «Помним Беслан» прошла в Пскове 3 сентября. Около 18:00 жители города пришли на набережную реки Псковы, чтобы зажечь свечи в память о детях, их родителях и учителях, погибших от рук террористов в Северной Осетии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».
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Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»
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Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»
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Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»
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Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»
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Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»
Напомним, что акция была организована Региональным ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области при поддержке АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
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