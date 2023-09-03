Сотни свечей в память о жертвах Беслана зажгли в Пскове

22:36, 03 сентября 2023, ПАИ

Памятная акция «Помним Беслан» прошла в Пскове 3 сентября. Около 18:00 жители города пришли на набережную реки Псковы, чтобы зажечь свечи в память о детях, их родителях и учителях, погибших от рук террористов в Северной Осетии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».



Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»









Напомним, что акция была организована Региональным ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области при поддержке АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Ранее сообщалось, что митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялся в сквере у Дома офицеров в Пскове.