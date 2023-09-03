Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялся в Пскове

15:30, 03 сентября 2023, ПАИ

Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялся в сквере у Дома офицеров в Пскове сегодня, 3 сентября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«З сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом, когда мы вспоминаем жертв жестоких и бесчеловечных терактов. Эта дата установлена в память о погибших в 2004 году в Беслане. Трагедия унесла жизни 333 человек, из которых 186 – дети», – написал Борис Елкин.

По его словам, терроризм – худшее из зол, которое может совершить человек. «Это преступное безумие, которому нет оправдания! И мы должны противостоять ему вместе!» – призвал глава Пскова.