Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялся в Пскове
Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялся в сквере у Дома офицеров в Пскове сегодня, 3 сентября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«З сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом, когда мы вспоминаем жертв жестоких и бесчеловечных терактов. Эта дата установлена в память о погибших в 2004 году в Беслане. Трагедия унесла жизни 333 человек, из которых 186 – дети», – написал Борис Елкин.
По его словам, терроризм – худшее из зол, которое может совершить человек. «Это преступное безумие, которому нет оправдания! И мы должны противостоять ему вместе!» – призвал глава Пскова.
Напомним, что также сегодня состоится памятная акция «Помним Беслан».
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