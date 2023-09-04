Информационные стенды обновлены на улицах Пскова

12:13, 04 сентября 2023, ПАИ

20 информационных стендов, рассказывающих о достопримечательностях Пскова и интересных фактах об истории зданий и улиц, обновили в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Обновление сделали в рамках мероприятий проекта «Сердце Пскова». Борис Елкин рассказал, что металлические каркасы стендов обработали от коррозии и покрасили, также заменили пластиковые планшеты, актуализировали и дополнили информацию архивными фотографиями и добавили QR-коды.

«По моим наблюдениям, инфостенды пользуются популярностью у туристов и жителей Пскова», – подчеркнул глава города.