В повестку дня правового комитета ПГД вошло три вопроса

12:21, 04 сентября 2023, ПАИ

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось в понедельник, 4 сентября, под председательством Алексея Форша. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Депутаты рассмотрели вопрос о признании утратившим силу положения об управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова. Также в повестке дня был вопрос о признании утратившими силу правил пользования системами ливневой канализации в Пскове.

Кроме того, члены комитета обсудили изменения в положение об оплате труда муниципальных служащих. Всего в повестке дня значилось три вопроса.