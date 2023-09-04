Итоговую программу «Михайловского бастиона» утвердят на генеральной репетиции

14:45, 04 сентября 2023, ПАИ

Окончательную концепцию и итоговую программу фестиваля «Михайловский бастион» утвердят на генеральной репетиции. Пока программа сформирована частично, сообщил руководитель детского духового оркестра «Геликон», заслуженный работник культуры РФ Александр Роор на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 4 сентября.

«Общие идеи уже высказаны, и перечень произведений по оркестрам разослан. Завтра наш оркестр выезжает в Москву, так как туда съезжается сводный оркестр ВДВ, и вот там будет утверждена точная программа», – подчеркнул Александр Роор.

Обязательным финалом концертной программы является исполнение оркестром популярных композиций. В частности, прозвучат Шестая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича, марш «Прощание славянки». «В остальном – оркестры изощряются и сражаются за аплодисменты», – отметил Александр Роор.

Фестиваль «Михайловский бастион» пройдёт 16 сентября в ряде районов Псковской области. Гала-концерт военных духовых оркестров пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 17 сентября в Пскове.

Художественным руководителем фестиваля является начальник военно-оркестровой службы ВС РФ, главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.

Организаторами фестиваля выступили Министерство обороны РФ и Театрально-концертная дирекция Псковской области. Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Псковской области и областного комитета по культуре.