Руку попавшего в электромясорубку малыша из Псковской области собрали по частям петербургские врачи
Руку попавшего в электромясорубку малыша из Псковской области собрали по частям петербургские врачи. Двухлетний мальчик получил тяжелейшую травму вечером 3 сентября, сообщили ПАИ в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.
Пострадавшего доставили в детскую областную больницу региона. Чтобы извлечь руку ребёнка из механизма, понадобилась помощь сотрудников МЧС.
Оценив характер повреждений, псковские хирурги обратились к коллегам из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете работает единственное на Северо-Западе детское микрохирургическое отделение. Оно круглосуточно принимает пациентов, которым требуется специализированная помощь.
Ребёнка доставили в клинику вуза в 4:15 утра – сразу в операционную, минуя приёмный покой. Малыша осмотрел дежурный микрохирург Антон Волков.
«Травма очень тяжёлая, что обусловлено раздавливающим механизмом мясорубки. Повреждена была вся кисть, раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы. Фактически имела место ампутация – кисть держалась на нескольких связках. Нашей задачей было сохранить жизнеспособные ткани, восстановить анатомию конечности и кровообращение», – сообщил врач.
Во время операции специалисты Педиатрического университета собрали по частям травмированную руку мальчика.
«Мы выполнили металлоостеосинтез, чтобы соединить осколки костей. Затем было необходимо восстановить кровоснабжение кисти», – рассказал Антон Волков.
Ребёнку потребовалась аутовенозная пластика: размозженный участок локтевой артерии хирурги заместили фрагментом подкожной вены пациента. Медики отметили, что после этого пальцы ребёнка стали понемногу розоветь.
Операция продлилась более пяти часов. Сейчас пациент находится в отделении реанимации.
«Делать прогноз преждевременно, мы не знаем, какие ткани выживут, на клеточном уровне мы не можем отследить их состояние. Наши специалисты сделали всё возможное, сейчас мальчик получает необходимую терапию. В любом случае ребёнку предстоит длительная реабилитация», – сказал заведующий микрохирургическим отделением Педиатрического университета Юрий Махин.
«Иногда родители теряют бдительность, думая, что ребёнок не сможет засунуть руку в раструб мясорубки. К сожалению, практика показывает, что это не так. У нас были пациенты младшего возраста, получившие тяжёлые травмы в результате неосторожного обращения с кухонной техникой», – подчеркнул заведующий отделением.
Руку попавшего в электромясорубку малыша из Псковской области собрали по частям петербургские врачи