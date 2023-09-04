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Происшествия

Руку попавшего в электромясорубку малыша из Псковской области собрали по частям петербургские врачи

Руку попавшего в электромясорубку малыша из Псковской области собрали по частям петербургские врачи. Двухлетний мальчик получил тяжелейшую травму вечером 3 сентября, сообщили ПАИ в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу региона. Чтобы извлечь руку ребёнка из механизма, понадобилась помощь сотрудников МЧС. 

Оценив характер повреждений, псковские хирурги обратились к коллегам из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете работает единственное на Северо-Западе детское микрохирургическое отделение. Оно круглосуточно принимает пациентов, которым требуется специализированная помощь.  

Ребёнка доставили в клинику вуза в 4:15 утра – сразу в операционную, минуя приёмный покой. Малыша осмотрел дежурный микрохирург Антон Волков.

«Травма очень тяжёлая, что обусловлено раздавливающим механизмом мясорубки. Повреждена была вся кисть, раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы. Фактически имела место ампутация – кисть держалась на нескольких связках. Нашей задачей было сохранить жизнеспособные ткани, восстановить анатомию конечности и кровообращение», –  сообщил врач. 

Во время операции специалисты Педиатрического университета собрали по частям травмированную руку мальчика. 

«Мы выполнили металлоостеосинтез, чтобы соединить осколки костей. Затем было необходимо восстановить кровоснабжение кисти», – рассказал Антон Волков.

Ребёнку потребовалась аутовенозная пластика: размозженный участок  локтевой артерии хирурги заместили фрагментом подкожной вены пациента. Медики отметили, что после этого пальцы ребёнка стали понемногу розоветь. 

Операция продлилась более пяти часов. Сейчас пациент находится в отделении реанимации.

«Делать прогноз преждевременно, мы не знаем, какие ткани выживут, на клеточном уровне мы не можем отследить их состояние. Наши специалисты сделали всё возможное, сейчас мальчик получает необходимую терапию. В любом случае ребёнку предстоит длительная реабилитация», – сказал заведующий микрохирургическим отделением Педиатрического университета Юрий Махин.

«Иногда родители теряют бдительность, думая, что ребёнок не сможет засунуть руку в раструб мясорубки. К сожалению, практика показывает, что это не так. У нас были пациенты младшего возраста, получившие тяжёлые травмы в результате неосторожного обращения с кухонной техникой», – подчеркнул заведующий отделением. 

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