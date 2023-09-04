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Общество

Столетний юбилей отмечает директор одной из школ Псковской области

Столетний юбилей отмечает жительница деревни Ореховно Плюсского района Псковской области, бывший директор школы Любовь Васильевна Кононова, сообщает газета «Плюсский край».

Фото: газета «Плюсский край»

С юбилеем Любовь Васильевну поздравили глава Плюсского района Наталья Иванова, заместитель главы по социальным вопросам Юлия Богданова, председатель комитета по социальным вопросам Анатолий Феоктистов и глава Лядской волости Рагим Алимов.

«Мы от всей души желаем вам оставаться такой же бодрой духом. Благодарим за трудолюбие на благо нашего района. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта. И пусть этот день будет наполнен теплом сердец близких людей, а все пожелания исполнятся в самый короткий срок», – поздравили именинницу гости.

Отметим, что Любовь Кононова приехала в Ореховно после войны по распределению и начала работать учителем биологии и химии. Всего в школе пенсионерка проработала 56 лет, из которых 25 лет была в качестве директора. На пенсию вышла в 2004 году.

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