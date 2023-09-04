Столетний юбилей отмечает директор одной из школ Псковской области

17:15, 04 сентября 2023, ПАИ

Столетний юбилей отмечает жительница деревни Ореховно Плюсского района Псковской области, бывший директор школы Любовь Васильевна Кононова, сообщает газета «Плюсский край».

С юбилеем Любовь Васильевну поздравили глава Плюсского района Наталья Иванова, заместитель главы по социальным вопросам Юлия Богданова, председатель комитета по социальным вопросам Анатолий Феоктистов и глава Лядской волости Рагим Алимов.

«Мы от всей души желаем вам оставаться такой же бодрой духом. Благодарим за трудолюбие на благо нашего района. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта. И пусть этот день будет наполнен теплом сердец близких людей, а все пожелания исполнятся в самый короткий срок», – поздравили именинницу гости.

Отметим, что Любовь Кононова приехала в Ореховно после войны по распределению и начала работать учителем биологии и химии. Всего в школе пенсионерка проработала 56 лет, из которых 25 лет была в качестве директора. На пенсию вышла в 2004 году.