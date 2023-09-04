Псковские профсоюзы оказали поддержку региональному киберфестивалю

18:13, 04 сентября 2023, ПАИ

Профсоюзы Псковской области поддержали масштабное киберспортивное событие региона – киберфестиваль «ITочка роста цифровой молодёжи».

Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, в рамках мероприятия прошли соревнования по компьютерному спорту DOTA 2, CS:GO, по спортивному программированию. Кроме того, состоялись состязания по фиджитал-спорту и онлайн-шахматам, а также участники соревновались в дрон-рейсинге, косплее и робототехнике. В ходе мероприятия работала площадка с IT-компаниями региона.

«Все участники смогли окунуться в сказку или в свой любимый мультфильм. Одно отмечу, в косплее не хватает персонажей из русских мультфильмов. Профсоюзы помогут!» – заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также отметил, что есть заинтересованность провести подобное мероприятие на площадке одного из учреждений профсоюзов Псковской области. «Будем обсуждать и планировать. Праздник спорта удался. Было интересно для всех, не только для молодёжи», – отметил Игорь Иванов.

Фоторепортаж с киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи» в Пскове можно посмотреть здесь.