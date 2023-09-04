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Общество

Исправительная колония Псковского УФСИН выполнит заказ для стадиона «Машиностроитель»

С рабочим визитом ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН России по Псковской области в Серёдке посетила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова. Вместе с начальником ИК-4 Тимуром Курдюковым они обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества и договорились о выполнении силами центра трудовой адаптации осуждённых производственного заказа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: УФСИН России по Псковской области

На промышленном участке ИК-4 изготовят ограждение для нового игрового поля на стадионе. Планируется, что к работе приступят уже в ближайшее время.

В пресс-службе напомнили, что сотрудничество с «Машиностроителем» – история не новая. В конце прошлого года в исправительной колонии произвели металлические борта для ледового катка в Финском парке.

Отметим, что учреждения, подведомственные УФСИН России по Псковской области, проводят планомерную работу по увеличению постоянных заказчиков выпускаемой на производственных участках продукции. Это повышает трудозанятость осуждённых и способствует увеличению выплат по исковым обязательствам.

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