До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 6 сентября. Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер будет дуть западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём от +18 до +23.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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