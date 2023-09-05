До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 августа

11:13, 05 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 6 сентября. Синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём от +18 до +23.

Атмосферное давление будет выше нормы.