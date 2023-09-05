Более 900 подростков Псковской области нашли временную работу минувшим летом

13:17, 05 сентября 2023, ПАИ

Более 900 подростков Псковской области нашли временную работу этим летом. Рабочие места для подростков были созданы в сфере образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Ребята помогали в благоустройстве парков, скверов, пришкольных территорий, трудились помощниками сотрудников домов культуры, библиотекарей. В сельской местности они также участвовали в сельскохозяйственных работах.

Всего до конца этого года областная служба занятости планирует трудоустроить в свободное от учёбы время ещё около 300 подростков.