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Общество

Более 900 подростков Псковской области нашли временную работу минувшим летом

Более 900 подростков Псковской области нашли временную работу этим летом. Рабочие места для подростков были созданы в сфере образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Ребята помогали в благоустройстве парков, скверов, пришкольных территорий, трудились помощниками сотрудников домов культуры, библиотекарей. В сельской местности они также участвовали в сельскохозяйственных работах.

Всего до конца этого года областная служба занятости планирует трудоустроить в свободное от учёбы время ещё около 300 подростков.

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