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Политика

Форум «Единой России» проходит в Пскове

Форум секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» проходит в Большом концертном зале областной филармонии в Пскове сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

В мероприятии принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, секретари первичных и местных отделений партии «Единая Россия» и её единомышленники.

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