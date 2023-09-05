Форум «Единой России» проходит в Пскове
Форум секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» проходит в Большом концертном зале областной филармонии в Пскове сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
В мероприятии принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, секретари первичных и местных отделений партии «Единая Россия» и её единомышленники.
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