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Общество

Власти Индии планируют переименовать страну

Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Economic Times.

По информации издания, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдёт с 18 по 22 сентября.

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш подчеркнул, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше.

Отмечается, что переименование страны призвано избавиться от пережитков колониального прошлого. «Британцы переименовали Бхарат в Индию. Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет. Это название страны, которые встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из конституции», – заявил один из депутатов верхней палаты индийского парламента.

По Конституции в Индии два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди – Бхарат.

Для принятия резолюции о переименовании требуется, чтобы её поддержало простое большинство в обеих палатах парламента. Затем власти должны будут внести в Конституцию поправки как минимум в десяти местах, где в английской версии упоминается «правительство Индии».

 

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