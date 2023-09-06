Гендиректор «Псковпассажиравтотранса» станет гостем программы на «Серебряном дожде»

12:33, 06 сентября 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.

Как предстоящие в скором будущем масштабные вложения в обновление подвижного состава общественного транспорта региона коснутся «Псковпассажиравтотранса» и скажутся на качестве перевозок в Пскове? Что с кадрами на предприятии? Как себя показала система бесконтактной оплаты в автобусах и какова доля тех, кто по-прежнему оплачивает проезд наличными? Как изменился пассажиропоток в Пскове за последние годы? Планируется ли менять маршруты автобусов в обозримом будущем?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.