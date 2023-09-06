Почему на автобусах в Пскове исчезла наружная реклама, объяснил Юрий Михайлов

16:40, 06 сентября 2023, ПАИ

Почему на брендированных зелёных автобусах в Пскове исчезла наружная реклама, объяснил гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость эфира отметил, что сдача рекламных площадей – определённый доход. Сейчас они приводятся в порядок, чтобы были читаемы и не ухудшали вид автобусов.

«Зелёные автобусы мы снаружи не трогаем, так как это облик города. На этих автобусах не размещается реклама. На автобусах других цветов рекламу вешают», – подчеркнул Юрий Михайлов и отметил, что внутри автобусов есть специальные сменные карманы для размещения рекламы.

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.