Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почему на автобусах в Пскове исчезла наружная реклама, объяснил Юрий Михайлов

Почему на брендированных зелёных автобусах в Пскове исчезла наружная реклама, объяснил гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото ПАИ

Гость эфира отметил, что сдача рекламных площадей – определённый доход. Сейчас они приводятся в порядок, чтобы были читаемы и не ухудшали вид автобусов.

«Зелёные автобусы мы снаружи не трогаем, так как это облик города. На этих автобусах не размещается реклама. На автобусах других цветов рекламу вешают», – подчеркнул Юрий Михайлов и отметил, что внутри автобусов есть специальные сменные карманы для размещения рекламы.

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 сентября 2023

Автобусная остановка появится на месте разрушенного здания в Невельском районе 

06 сентября 2023

Псковский центр поддержки добровольчества отправит новую «Газель» в Херсонскую область

06 сентября 2023

Более миллиарда пассажиров ежегодно перевозят автобусы «Псковпассажиравтотранса»

06 сентября 2023

Память легендарного комбрига Александра Германа почтили в Новоржевском районе

06 сентября 2023

Почему на автобусах в Пскове исчезла наружная реклама, объяснил Юрий Михайлов

06 сентября 2023

Благоустройство воинского захоронения в Невельском районе оценил Михаил Ведерников

06 сентября 2023

Четыре женщины начали работать водителями в «Псковпассажиравтотрансе»

06 сентября 2023

Нехватку водителей испытывает общественный транспорт в Пскове и районах


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...