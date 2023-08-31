О новых автобусах поговорили в медиацентре ПАИ. Главное
В медиацентре ПАИ поговорили с врио председателя комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым об обновлении подвижного состава общественного транспорта в регионе.
Главное:
- На приобретение городского и муниципального транспорта направят 400 млн рублей.
- Автобусы получат Гдовский, Печорский, Палкинский, Островский, Дновский, Дедовичский, Пыталовский, Красногородский, Невельский, Новосокольнический районы, Псков и Великие Луки.
- Приобретут 47 автобусов: семь больших, 39 средних и один маленький.
- Все автобусы российского производства будут брендированы и окрашены в уже фирменный для Пскова зелёный цвет.
- Большой автобус стоит примерно 12 млн рублей.
- Также приобретут 12 туристических автобусов, которые будут использоваться на маршрутах, на праздниках и фестивалях для доставки туристов из Пскова в муниципалитеты.
- Все автобусы приобретут до конца года.
- «Полностью проблему изношенности парка не решит, но это хорошее подспорье».
- В 2024 году еще 10 автобусов большого класса – сцепок приобретут для Пскова.
- КамАЗ предоставит региону на два месяца бесплатный тестовый автобус большого класса, чтобы псковские водители смогли с ним познакомиться и освоить.
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