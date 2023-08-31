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Общество

О новых автобусах поговорили в медиацентре ПАИ. Главное

В медиацентре ПАИ поговорили с врио председателя комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым об обновлении подвижного состава общественного транспорта в регионе.

Фото: ПАИ. На фото Станислав Стармолотов

Главное:

  • На приобретение городского и муниципального транспорта направят 400 млн рублей.
  • Автобусы получат Гдовский, Печорский, Палкинский, Островский, Дновский, Дедовичский, Пыталовский, Красногородский, Невельский, Новосокольнический районы, Псков и Великие Луки.
  • Приобретут 47 автобусов: семь больших, 39 средних и один маленький.
  • Все автобусы российского производства будут брендированы и окрашены в уже фирменный для Пскова зелёный цвет.
  • Большой автобус стоит примерно 12 млн рублей.
  • Также приобретут 12 туристических автобусов, которые будут использоваться на маршрутах, на праздниках и фестивалях для доставки туристов из Пскова в муниципалитеты.
  • Все автобусы приобретут до конца года.
  • «Полностью проблему изношенности парка не решит, но это хорошее подспорье».
  • В 2024 году еще 10 автобусов большого класса – сцепок приобретут для Пскова.
  • КамАЗ предоставит региону на два месяца бесплатный тестовый автобус большого класса, чтобы псковские водители смогли с ним познакомиться и освоить.

 

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