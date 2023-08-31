О новых автобусах поговорили в медиацентре ПАИ. Главное

17:49, 31 августа 2023, ПАИ

В медиацентре ПАИ поговорили с врио председателя комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым об обновлении подвижного состава общественного транспорта в регионе.

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