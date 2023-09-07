Кенгурёнок родился в экопарке Псковской области

09:02, 07 сентября 2023, ПАИ

Кенгурёнок родился в экопарке «Зооград» в Пушкиногорском районе Псковской области, расссказал директор организации Андрей Голощапов корреспонденту ПАИ.

«Этим летом у нас родился маленький кенгуру. Мы уже около десяти лет их держим», – отметил Андрей Голощапов.

Питание кенгуру схоже с кроличьим. Кенгуру едят траву, грызут ветки, летом кушают листья, зерно или кроличий комбикорм, а зимой – кору.

«Также у нас родился детёныш яка – горной коровы. Это ближайшие родственники наших коров, которые живут в горах на Кавказе, на Алтае, в Киргизии. У нас тут домашний як, его также могут разводить люди. Они гуляют по своей воле, их нужно периодически навещать. Они неприхотливые, волосатые, так что морозы никаких проблем для них не представляют», – пояснил собеседник ПАИ.

Помимо этого, этим летом на свет в экопарке появились малыши енотов-носух. «Еноты-носушата – это близкие родственники енота-полоскуна. Я говорю не о енотовидной собаке, которая живёт у нас в лесах, а о еноте-полоскуне, которого сейчас часто держат в квартирах. Такая сейчас есть у людей енотомания. Эти животные ещё очень лазающие», – рассказал Андрей Голощапов.

По его словам, у енотовидных собак короткие лапы. «Следовательно, по заборам они лазить не могут, а енот-полоскун, наоборот, очень лазающий. У нас их в дикой природе нет, если только где-то к югу, потому что их когда-то акклиматизировали. А вот в Северной Америке это такие хулиганы, которые переворачивают баки и лазают в трубы. Носушата не такие проказники, конечно, но тоже лазают, как обезьянки, особенно молодые, но они более добродушные енотики с длинными носиками», – поделился директор экопарка.

Андрей Голощапов также успокоил читателей ПАИ, побывавших в зооэкопарке и обеспокоенных состоянием медведицы Василисы, которая выглядела больной. «Она [медведица. – ПАИ], наверное, устала. Некоторые люди думают, что животные перед ними должны целый день выступать, но они же так не могут, им тоже нужно отдыхать. Да, просто, может быть, ей взгрустнулось. Она жива, здорова. Иногда она у нас развлекается и терзает покрышку, кидает её и на себя надевает. А иногда ей надоедает и она может отдохнуть», – заключил собеседник ПАИ.