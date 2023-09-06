Нового замначальника УФСИН назначили в Псковской области

21:17, 06 сентября 2023, ПАИ

Полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев назначен заместителем начальника УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Замначальника будет курировать деятельность уголовно-исполнительных инспекций, учреждений специального типа, предназначенных для отбывания наказания в виде принудительных работ, а также службу пробации.

Дмитрий Алексеев с 1997 по 1999 год являлся курсантом Псковской специальной средней школы МВД России. В 2002 году закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция». Проходил службу в УИН Минюста по Псковской области в различных должностях аппарата управления и подведомственных учреждений, прошёл путь от инструктора отделения организации работы в отряде и воспитательной колонии до заместителя начальника ИК-4 Псковского УФСИН.

Перед назначением на новую должность Дмитрий Алексеев 10 лет являлся заместителем начальника и начальником отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России.