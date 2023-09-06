Замгубернатора Псковской области оценила ремонт школы в Великолукском районе

22:56, 06 сентября 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова проинспектировала завершённый капитальный ремонт Булынинской школы Великолукского района. Об этом сообщает газета «Наш путь».



Фото: газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: газета «Наш путь» Великолукского района













Вера Емельянова вместе с главой района Алексеем Кузьминым и директором школы Екатериной Сурковой осмотрела здание, прошла по кабинетам и помещениям школы. Также она убедилась в том, что образовательный процесс в школе проходит в безопасных условиях.

«Замечаний к работе подрядчика у меня нет. Работы выполнены качественно», – отметила замгубернатора.