Средневековые стрельцы будут разгуливать по Псковскому кремлю 9 сентября

13:33, 07 сентября 2023, ПАИ

Театрализованная программа «Стрелецкий двор в вечернем Кремле» состоится в Псковском кремле 9 сентября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

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«У жителей и гостей города будет уникальная возможность заступить в караул со стрельцами и узнать факты об устройстве псковской крепости. Служилые люди по прибору – стрельцы XVII в., «вооружённые» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участники программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню и башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого», – отметили в музее-заповеднике.