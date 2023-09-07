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Общество

Более тысячи псковских школьников повезут в Москву и Санкт-Петербург

Около 1,3 тысячи школьников Псковской области станут участниками культурно-просветительских экскурсионных программ. Знакомство со знаковыми достопримечательностями Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы будет проходить при поддержке национального проекта «Культура». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первая группа детей региона уже проехала по объектам «Музейного маршрута», который включает обзорную экскурсию по городу с посещением Псковского кремля с квестом и Псковского музея-заповедника. «От экскурсии остались светлые, положительные эмоции. Больше всего мне понравился квест в Довмонтовом городе по окончании нашей экскурсии. Рада, что побывала на экскурсии», – поделилась своими впечатлениями участница фольклорного ансамбля «Славный городок» из музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского Анна Уйбо.

Школьники станут участниками трёх различных маршрутов проекта, в рамках которых посетят федеральные учреждения культуры. Большая часть ознакомится с «Музейным маршрутом» по Пскову. До ноября текущего года в этой экскурсии примут участие 1 000 школьников региона.

«Около 120 учащихся в середине сентября оправятся по маршруту «Петербург Пушкина». Ребята в рамках обзорной экскурсии по городу увидят набережные и улицы, где гулял великий русский поэт, дома, где он жил или неоднократно бывал, где жили его друзья и герои его произведений. Дети посетят музей-квартиру А. С. Пушкина на набережной реки Мойки, литературную экспозицию «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество», музей-макет «Петровская Акватория», прогуляются по Летнему саду», – отметили в пресс-службе правительства. 

В конце сентября около 50 школьников станут участниками маршрута «Моя Россия – моя Москва» по достопримечательностям столицы. В программе запланированы пешеходные экскурсии по Замоскворечью, Красной площади, парку «Зарядье», экскурсии в Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей, музей-усадьбу А. П. Чехова «Мелихово».

Напомним, проект культурно-просветительских экскурсионных программ реализуется в целях популяризации историко-культурного наследия народов Российской Федерации, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и реализации выездных культурно-просветительских программ для школьников Псковской области.

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