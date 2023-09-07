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Общество

Единая модель профминимума для учащихся 6–11-х классов внедряется в школы России

Профминимум как единая модель профориентации обучающихся 6–11-х классов внедряется во всех школах в 89 субъектах Российской Федерации с 1 сентября текущего года.

Фото с сайта bvbinfo.ru/profminimum

Целью реализации профминимума стало формирование единого профориентационного пространства в системе общего образования России, обеспечивающего готовность выпускников общеобразовательных организаций к профессиональному самоопределению. Профминимум предлагает на выбор один из трёх уровней реализации профориентационной деятельности в классе, а также семь основных форматов и направлений работы: урочная деятельность, внеурочная деятельность курс занятий «Россия – мои горизонты», практико-ориентированный модуль, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями, профильные предпрофессиональные классы.

Профминимум – это постоянная системная работа, которой будет «прошита» школьная программа. Это набор разных инструментов, от уроков и занятий до практико-ориентированных методик, таких как экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. Уроки по профориентации, которые войдут в школьную программу, базируются на материалах проекта «Билет в будущее», в том числе в онлайн-версии на платформе. Занятия по внеурочной деятельности будут проводиться по курсу «Россия – мои горизонты», который представили 6 сентября в Ярославле на Всероссийском форуме профориентации «Проектория». Также предусмотрена работа с родителями, являющаяся приоритетом в профработе.

На платформе «Билет в будущее» в рубрике «Профминимум» педагоги уже могут пользоваться материалами по всем направлениям работы. За последние четыре года в проекте «Билет в будущее» приняли участие более 17 тысяч педагогов, которые сегодня стали педагогическом ядром для реализации профминимума.

Подробнее о новом уроке, который придёт и в каждую школу страны, можно прочитать здесь.

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