В Пскове меняют аварийный водопровод на улице Ротной
120 метров аварийного водопровода заменят на улице Ротной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».
Первый этап работ по замене аварийного водопровода уже завершён. Специалисты проложили 30 метров нового трубопровода с переподключением абонентов к сети водоснабжения.
Еще 90 метров новых труб предстоит проложить на втором этапе. Полностью заменить аварийный участок специалисты цеха водоснабжения планируют к середине следующей недели.
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