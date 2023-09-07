В Пскове меняют аварийный водопровод на улице Ротной

15:39, 07 сентября 2023, ПАИ

120 метров аварийного водопровода заменят на улице Ротной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

Первый этап работ по замене аварийного водопровода уже завершён. Специалисты проложили 30 метров нового трубопровода с переподключением абонентов к сети водоснабжения.

Еще 90 метров новых труб предстоит проложить на втором этапе. Полностью заменить аварийный участок специалисты цеха водоснабжения планируют к середине следующей недели.