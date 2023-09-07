Студия анимации появится в псковской школе креативных индустрий

17:09, 07 сентября 2023, ПАИ

Детскую студию по анимации создадут на базе школы креативных индустрий в Пскове. Об этом рассказал мультипликатор и граффитист Иван Трахов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«В России создаются центры креативных индустрий, а у нас в Пскове на базе колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова будет школа креативных индустрий. Дети будут пробовать себя в разных креативных направлениях, среди которых будет и анимация. Я буду курировать это направление. Мы, как минимум, создадим детскую студию», – отметил Иван Трахов.

Гость студии подчеркнул, что анимация может создаваться совершенно по-разному. «Анимация может быть рисованной, объёмной, что гораздо интереснее, можно анимировать реальные объекты, то есть делать stop-motion. В общем, фантазии есть где разгуляться, особенно учитывая, что сейчас есть множество специализированных инструментов, которые можно использовать», – обратил внимание Иван Трахов.

Помимо этого, мультипликатор подчеркнул, что псковичи активно проявляют интерес к созданию анимации. «Этому можно учить и этому можно научиться. А самое главное, что каждый может развивать свою идею и визуализировать то, что ему нравится», – заключил он.