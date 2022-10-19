Школу креативных индустрий откроют в Пскове в 2023 году

22:41, 19 октября 2022, ПАИ

Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий в 2023 году. Об этом в своём Telegram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проект будет реализован на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Здесь стартует работа четырёх студий:

анимация и 3D-графика;

дизайн;

фото и видеопроизводство;

звукорежиссура и звуковой дизайн.

В школе смогут получить дополнительное образование ученики 5–11-х классов общеобразовательных учреждений. Первый набор планируется на сентябрь 2023 года, курс обучения займет не менее двух лет.

«Педагогами будут привлекаться действующие специалисты из различных сфер креативных индустрий, обладающим опытом обучения, реализации творческих проектов и повышения квалификации на актуальных российских и зарубежных программах. Самые талантливые ученики смогут продолжить свое обучение в колледже, ПсковГУ и других образовательных учреждениях страны», – подчеркнул глава региона.