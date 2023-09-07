Профсоюзная акция «Собери ребёнка в школу» в Псковской области завершилась детским праздником

17:53, 07 сентября 2023, ПАИ

Активисты молодёжного совета Псковского облсовпрофа и председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Совместными усилиями они организовали праздник для детей с вручением воздушных шаров и сладостей, а также привезли в подарок к учебному году канцелярские товары. Помимо этого, активисты и председатель обсудили с директором учреждения Галиной Печниковой вопросы дальнейшего сотрудничества.

В рамках акции профсоюзы организовали поездки в два детских соцучреждения и оказали помощь детям участников специальной военной операции. Огромную благодарность за помощь в проведении акции организаторы выразили учреждению отдыха «Соцтурпроф», санаторию «Хилово», санаторию «Черёха», а также отраслевым профсоюзам и всем неравнодушным профактивистам.