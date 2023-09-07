Московский физрук подозревается в распространении наркотиков

20:35, 07 сентября 2023, ПАИ

Учителя московской школы № 937 задержали по подозрению в распространении наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора образовательного учреждения Наталью Дмитриеву.

Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение, что учителя физкультуры задержали по подозрению в распространении закладок с мефедроном в районе Орехово-Борисово.

«Его задержали 6 сентября... Школа предоставила все запрошенные данные. Школа № 937 крайне осуждает подобные действия сотрудника и отстранила его от работы на период следственных действий. Также мы организовали замену уроков и секций дополнительного образования, которые он вёл», – сказала директор.

Наталья Дмитриева также уточила, что школа предоставит педагогическую и любую иную поддержку ученикам.