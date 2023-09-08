Международный день грамотности отмечается 8 сентября

07:42, 08 сентября 2023, ПАИ

Международный день грамотности отмечается 8 сентября, сообщает calend.ru.

Он был учреждён ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по её распространению. Дата празднования 8 сентября – день торжественного открытия этой конференции.

Главная цель Дня – активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Грамотность – определённая степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.

Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире проживают 773 млн взрослых (из них 102 млн молодых людей 15–24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Шесть из десяти детей и подростков (617 миллионов) не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счёта. Примерно 267 миллионов детей не посещают школу.