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Общество

Догазификация создала возможность для подключения свыше 12 тысяч домовладений в Псковской области

С начала реализации догазификации в Псковской области принято в работу свыше 16,4 тысячи заявок, из них 97 % переведены в договоры, а свыше 12,4 тысячи заявок исполнены – газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Для этого в регионе построены 367 километров распределительных сетей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Псков»

«Газ подведён к границам более 12 тысяч домовладений, и по мере готовности заявителей к приёму газа мы будет оперативно выполнять работы по подключению. Потенциал догазификации в нашем регионе превышает 30 тысяч домовладений. Чтобы каждый житель газифицированного населённого пункта воспользовался программой, совместно с органами власти региона мы ведём регулярную информационную работу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Для выполнения мероприятий по догазификации, которая реализуется с 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина, в Псковской области сформированы 77 бригад, к работе привлечены подрядные организации. На регулярной основе проходят рабочие встречи с главами районов. Это позволяет оперативно реагировать на необходимые корректировки графиков выполнения работ. Представители компании совместно с органами власти проводят встречи с населением и разъясняют условия участия в программе.

«Подать заявки на догазификацию в Псковской области можно через официальный портал ЕОГ, портал «Госуслуги», многофункциональные центры и службы единого окна нашей компании на территории Псковской области», – уточнили в пресс-службе.

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