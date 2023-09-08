Часть улицы Юбилейной в Пскове перекроют с 11 сентября

15:57, 08 сентября 2023, ПАИ

Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Юбилейной будет закрыто с 11 по 22 сентября с 8:00 до 16:00 в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Участок дороги будет перекрыт в районе дома № 22б на улице Юбилейной при движении от улицы Майора Доставалова в сторону улицы Генерала Маргелова.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.