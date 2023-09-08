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Общество

Клещи покусали более 160 человек в Псковской области за неделю

168 жителей Псковской области обратились к медикам по поводу укусов клещей за неделю с 31 августа по 6 сентября. Из них 32 – дети, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

За весь период с начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 2 834 обращения, из них 749 – дети. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений выше на 12,6 %, в том числе детей – ниже на 2,1 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2 517 человек, в том числе 650 – дети.

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